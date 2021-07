OV-NL: minder mondkapjes in ov, vaker irritaties

Minder mensen dragen sinds de versoepeling van de coronaregels nog mondkapjes in het openbaar vervoer, terwijl dit wel verplicht is. Dit zorgt voor meer irritaties bij medewerkers van vervoersbedrijven en overige passagiers. Dat zegt de landelijke branchevereniging OV-NL. Er worden ook iets vaker boetes uitgedeeld, zegt de vereniging. Volgens vervoersbedrijven GVB en HTM is mensen die geen mondkapje dragen aanspreken vaak wel al voldoende.