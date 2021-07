In het Midden-Oosten zijn ook goede ontwikkelingen

Als het zomer wordt, heb ik zoals veel mensen behoefte aan wat lucht en licht. Even geen zware onderwerpen. Tsja, zult u tegenwerpen, wat doe je dan in het Midden-Oosten? En daar heeft u een punt. Als ik de onderwerpen bekijk die ik recent heb behandeld in deze rubriek, zijn die nu niet bepaald lucht en licht te noemen: oprukkende taliban in Afghanistan; toenemende werkloosheid in de Arabische wereld; Hamas die garen spint bij de laatste oorlog met Israël; Jezidi-moeders die hun kinderen moeten afstaan – het is leed na leed.