De 24-jarige Tonnie E. uit Ede, die verdacht wordt van het doden van zijn vriendin in juni 2020, geeft toe dat hij haar talloze keren met haar hoofd tegen de muur heeft geslagen. Ook bekende hij dat hij met meerdere messen in haar hoofd, hals, rug en zij heeft gestoken. De officier van justitie noemt dat doodslag en heeft maandag voor de rechtbank in Arnhem tien jaar cel en tbs tegen hem geëist.