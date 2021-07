Twee mensen zijn maandagochtend gewond geraakt door een ernstig geweldsincident in een locatie van ggz-instelling Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag, meldt de politie. In de Haveltestraat, een straat verderop, is een overleden persoon aangetroffen in een auto. Het gaat mogelijk om iemand die verdacht wordt van het geweldsincident. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen.