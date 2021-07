De Europese Commissie stelt een wetsvoorstel voor een EU-belasting voor internetbedrijven en andere digitale platforms, de zogenoemde digitaks, uit. Volgens een woordvoerder wacht het dagelijkse EU-bestuur eerst de verdere uitwerking af van het belastingakkoord dat dit weekend in Venetië werd bereikt onder de twintig ‘rijkste’ landen, de G20, over een wereldwijde minimale winstbelasting. Die wordt in oktober verwacht.