Advocaten: Staat discrimineert vrouwen met kosten anticonceptie

Anticonceptie is niet alleen van belang voor vrouwen, maar net zo goed voor mannen en de samenleving als geheel. Daarom is het „principieel onjuist” en zelfs discriminerend dat vrouwen moeten opdraaien voor de kosten, betoogden de advocaten van Bureau Clara Wichmann maandag voor de rechtbank in Den Haag. De vrouwenrechtenorganisatie eist samen met DeGoedeZaak mede namens 7000 burgers dat de overheid zorgt voor gratis anticonceptie.