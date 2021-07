De beurshandel op het Damrak lijkt maandag nog rustig te beginnen aan de nieuwe week. Later in de week wordt het cijferseizoen in de Verenigde Staten afgetrapt met onder meer de resultaten grote Amerikaanse banken als JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo. Op het Damrak opent navigatiedienstverlener TomTom deze week de boeken en komt maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met omzetcijfers.