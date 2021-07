Stevig herstel voor Nikkei na nieuwe recordstanden Wall Street

De aandelenbeurs in Tokio toonde maandag een stevig herstel na de recente verliesbeurten. Beleggers schoven de zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus aan de kant en trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio wonnen terrein door de hernieuwde hoop op een fors herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis.