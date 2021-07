De verkoop van het aantal motoren in Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 verder gestegen. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werden er tussen januari en juli bijna 9 procent meer motoren verkocht, melden de RAI Vereniging, BOVAG en dataleverancier RDC. Door de coronacrisis willen mensen zich meer individueel verplaatsen, zeggen de verenigingen.