ING: 28 miljard euro ‘gedwongen’ gespaard tijdens coronacrisis

De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis met 52 miljard euro gestegen, een recordbedrag. Gemiddeld is dat meer dan 6500 euro per huishouden. Dat meldt ING op basis van onderzoek. Volgens de bank werd van dat bedrag circa 28 miljard euro „gedwongen” gespaard, omdat vanwege de lockdowns dat geld niet kon worden uitgegeven aan bijvoorbeeld etentjes in restaurants of buitenlandse vakanties.