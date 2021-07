CDA-jongeren positief over ‘goede aanbevelingen’ commissie-Spies

Jongeren binnen het CDA reageren „over het algemeen positief” op het rapport dat een interne commissie onder leiding van Liesbeth Spies dit weekend over de verkiezingsnederlaag heeft gepresenteerd. Voorzitter Tom Scheepstra van het CDJA, de jongerenclub van de christendemocraten, krijgt die signalen van zijn achterban. Hij vindt dat er belangrijke kritiekpunten en goede aanbevelingen in staan. Ook ziet hij er een handreiking in naar de vertrokken Pieter Omtzigt „omdat de commissie ingaat op het inhoudelijk tekortschieten van het CDA”, waarop vooral Omtzigt kritiek leverde.