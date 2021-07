De klimaatschade die de industrie, de lucht- en scheepvaart veroorzaken door het gebruik van fossiele brandstoffen is groter dan de CO2-prijs die de overheid in rekening brengt. Een deel van de uitstoot wordt helemaal niet in rekening gebracht, zoals die van een belangrijk deel van de landbouwsector. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de beprijzing van de broeikasgasuitstoot.