Zonder erkenning van de feiten is vreedzaam samenleven in Srebrenica kansloos. Dat zegt vredesorganisatie PAX 26 jaar na de genocide in Srebrenica, die zondag wordt herdacht. „Wat veel mensen zich niet realiseren is het feit dat een genocide niet ophoudt met het geweld. Het geweld wordt gevolgd door het laten verdwijnen van de bewijslast en de ontkenning van genocide”, zegt Dion van den Berg, projectleider bij PAX.