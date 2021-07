Gespannen wachten op klimaatvoorstellen Frans Timmermans

‘Alle’ ogen in Brussel en wijde omstreken zijn komende week gericht op Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijke voor het klimaatbeleid. Woensdag presenteert hij een pakket van twaalf wetsvoorstellen om de gemiddelde CO2-uitstoot in de EU in 2030 met 55 procent ten opzichte van 1990 terug te dringen. Naar het toepasselijk Fit voor 55 gedoopte pakket wordt met spanning uitgekeken, want de beoogde maatregelen zullen gevolgen hebben voor zowel bedrijven als burgers.