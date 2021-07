Opgelaaide brand bij vleesverwerker Bodegraven grotendeels geblust

De brandweer is zondag bijna de hele dag bezig geweest met een grote brand bij het bedrijf Groenland Kip in Bodegraven. De brand leek eerder op de avond onder controle, maar laaide later toch weer op. Even na 23.00 uur lijkt die nu weer grotendeels geblust. Er moest een crashtender van Rotteram The Hague Airport ingezet worden om de vlammen bij de Zuid-Hollandse vleesverwerker de kop in te drukken. Veiligheidsregio Hollands Midden zegt de hele avond en nacht nog bezig te zijn met nablussen. In het pand zijn veel koelcellen en kleine ruimtes die stuk voor stuk worden opengebroken en geblust.