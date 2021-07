Esther Bejarano, een van de laatste overlevenden van het vrouwenorkest van Auschwitz, is op 96-jarige leeftijd overleden. Bejarano, die accordeon speelde in het Auschwitz-orkest, overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het vrouwenorkest speelde voor de gevangenen in Auschwitz en de gedeporteerden die er per trein arriveerden.