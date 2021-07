Alle leden van de G20 steunen een plan om een wereldwijd minimumbelastingtarief in te voeren om te voorkomen dat bedrijven winsten doorsluizen, bleek na afloop van de G20-top in Venetië. De niet eerder geziene consensus moet uitmonden in een grootschalige hervorming van het internationale systeem voor bedrijfsbelastingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de grootste ondernemingen belasting moeten afdragen in het land waar ze zaken doen.