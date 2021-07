Bij het callcenter van de landelijke koepel GGD GHOR Nederland komen zaterdag veel vragen binnen over het verkorten van de periode tussen coronavaccinaties. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat de tijd die zit tussen de eerste en tweede vaccinatie de komende weken korter en „flexibel” wordt.