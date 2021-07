Oud goud – gesprekken met musici: organist Willem Hendrik Zwart

Vijftig jaar Reformatorisch Dagblad betekent ook vijftig jaar muziek. Allerlei musici deden de afgelopen decennia in de krant een boekje open over hun grote passie. Deze zomermaanden duikt de muziekredactie in het krantenarchief en diepen we acht boeiende gesprekken op. Vandaag deel 1: interview met organist Willem Hendrik Zwart (1925-1997) uit 1995, bij zijn afscheid als organist van de Bovenkerk in Kampen, door Jan van ’t Hul.