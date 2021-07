Spies komt met rapport over teleurstellend verkiezingsjaar CDA

Bij het CDA zijn alle ogen zaterdag gericht op partijprominent Liesbeth Spies, die haar rapport presenteert over het teleurstellende en chaotische verkiezingsjaar van de partij. Spies sprak de afgelopen tijd met kopstukken uit het CDA over de rommelige lijsttrekkersverkiezing en de wissel in december. Ook de omgang met Pieter Omtzigt staat centraal. De partij wil lessen trekken na het verkiezingsverlies. Daar moet het rapport van Spies bij helpen.