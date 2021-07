Risiconiveau regio’s gaat omhoog door oplopende besmettingen

De risiconiveaus van corona in de veiligheidsregio’s gaan omhoog vanwege het sterk opgelopen aantal besmettingen. Uitgaande van de cijfers op vrijdag zal het niveau in twee regio’s uitkomen op het hoogste niveau van ‘zeer ernstig’. In tien andere regio’s gaat het dan naar ‘ernstig’ en in dertien regio’s wordt het niveau ‘waakzaam’. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vermeldt niet om welke regio’s het gaat.