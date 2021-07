Vijf partijen akkoord over nieuwe coalitie in Brabantse Staten

Het is definitief: vijf partijen gaan in Noord-Brabant samen een nieuwe coalitie aan en vormen daarmee een nieuw bestuur. VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA kunnen volgens de formateurs Karla Peijs en Lambert Verheijen samen verder als nieuwe coalitie. Dat maakte de provincie vrijdag bekend. Er lag al een bestuursakkoord nog uit de periode voordat Provinciale Staten in mei in een bestuurlijke crisis verzeild raakten, maar dat akkoord is nu verder aangevuld. Maandag maken de partijen nadere details bekend.