De journalistieke onafhankelijkheid is tijdens het maken van de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag „nooit in gevaar geweest”, zo oordeelt NPO-ombudsman Margo Smit. De VPRO-documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof kwam eind juni in opspraak omdat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud, terwijl het kabinet dat eerder ontkende.