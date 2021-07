Op de dag dat regio Noord als eerste regio de zomervakantie inluidt, is het vrijdagmiddag druk op de Nederlandse wegen. „De piek was om 16.10 uur met 602 kilometer file”, zegt Heleen de Geest van de ANWB. Verrast over de drukte is de filelezeres niet. „Dit is helemaal naar verwachting en de komende weken zal het alleen maar drukker worden.”