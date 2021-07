De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met flinke winsten het weekend ingegaan, waarbij staalconcern ArcelorMittal een uitblinker was op de beurs in Amsterdam. Daarmee herstelden de graadmeters zich duidelijk van de forse koersdalingen een dag eerder door zorgen over het economisch herstel van de coronapandemie. Die zorgen werden nu weer even aan de kant geschoven en koopjesjagers sloegen hun slag.