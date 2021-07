Landbouwminister Carola Schouten gaat deze zomer onderzoeken welke opties op tafel liggen om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit is nodig omdat de stikstofuitstoot naar beneden moet om de natuur goed te beschermen, maar de woningbouw niet stil kan komen te liggen. De stikstofaanpak is in principe aan een volgend kabinet, maar de crisis is „zo urgent” dat de demissionaire minister alvast scenario’s gaat uitwerken.