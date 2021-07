Minderjarigen gearresteerd na spraakmakende ‘homomoord’ Spanje

De Spaanse politie heeft twee minderjarigen aangehouden in verband met de dood van Samuel Luiz. Deze 24-jarige verpleegkundige werd afgelopen weekend zwaar mishandeld buiten een nachtclub in A Coruña waarna hij in het ziekenhuis overleed. De daders zouden homovijandige beledigingen hebben geschreeuwd tijdens de mishandeling. Het incident leidde tot grote verontwaardiging in Spanje. In totaal zijn nu zes mensen gearresteerd voor de dood van Luiz.