Twee minderjarigen aangehouden voor vernielen tientallen graven

’S-GRAVENZANDE (ANP) - Twee minderjarige jongens zijn donderdag aangehouden voor het vernielen van 100 tot 150 graven in ’s-Gravenzande in Zuid-Holland, meldt de politie vrijdag. In de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 juli werden de graven op begraafplaats Beukenhage vernield. De politie startte direct een groot onderzoek en kon de jongens met behulp van informatie van tipgevers aanhouden. Zij zitten vast en worden verhoord.