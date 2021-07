Het Verenigd Koninkrijk is de EU volgens een woordvoerder van de Europese Commissie in totaal 47,5 miljard euro verschuldigd voor de brexit, waarvan Brussel dit jaar 6,8 miljard euro in rekening brengt. Londen heeft vorige maand zonder discussie al een eerste aanbetaling voldaan. De woordvoerder zei geen aanwijzingen te hebben dat Londen het totaalbedrag wil aanvechten.