In Amstelveen is vrijdag op de plek waar ze werd neergeschoten een gedenksteen onthuld ter herinnering aan de omgekomen politieagente Gabrielle Cevat. Cevat werd in juli 2008 neergeschoten in de Piet de Winterlaan. Kort daarop bezweek ze in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Ze was 28 jaar.