AEX toont breed herstel na koersafstraffing

De Amsterdamse AEX-index toonde vrijdag een breed herstel na de koersafstraffing een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de opmars van de Delta-variant van het coronavirus even aan de kant en doken op de bedrijven die donderdag de grootste koersdalingen lieten zien. Daarnaast hielden ze met een schuin oog de G20-top in de gaten. Tijdens de top in het Italiaanse Venetië zal met name worden gesproken over het al dan niet invoeren van een wereldwijd minimumbelastingtarief voor bedrijven.