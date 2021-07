Kaag: besmettingscijfers ontzettend zorgelijk, ook voor vakantie

Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag noemt de snelle toename van het aantal bekende coronabesmettingen ontzettend zorgelijk. Niet alleen voor de ontwikkeling van het virus zelf, maar ook voor het vooruitzicht van Nederlanders die een vakantie naar het buitenland hebben geboekt voor de komende weken. „Ik weet ook wat het betekent voor de mensen. En dat als je je vakantiegeld hebt gekregen of even hebt gespaard, dat je er even op uit wil in je eigen land of natuurlijk elders.”