Geloofsgemeenschap verdient geen wantrouwen bij voorbaat

Als het aan de Vlaamse minister Bart Somers van ligt, komt er een verbod op buitenlandse financiering en beïnvloeding van moskeeën. „Het kan niet dat het regime van (de Turkse president, red.) Erdogan via moskeeën greep probeert te krijgen op Vlamingen”, zei hij deze week in De Morgen. Daar valt weinig tegen in te brengen. De problematiek is niet specifiek Vlaams en heeft ook in andere delen van Europa tot maatregelen geleid, zoals in Nederland.