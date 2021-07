Taliban zeggen wapenstilstand met Afghaanse regering te bespreken

De Taliban zijn met de Afghaanse regering in overleg over een staakt-het-vuren, meldt de organisatie. De Taliban zeggen inmiddels 85 procent van Afghanistan in handen te hebben. Eerder op de dag werd bekend dat de organisatie een belangrijke grensoversteekplaats tussen Afghanistan en Iran heeft veroverd. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Taliban ook ruim 60 procent van de grens met Tadzjikistan onder controle.