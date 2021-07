Alle 9 inzittenden door crash skydivevliegtuigje in Zweden dood

Door een vliegtuigcrash in Zweden zijn volgens de politie alle negen inzittenden om het leven gekomen. Zweedse media melden dat het gaat om de piloot en acht parachutisten. Het toestel dat werd gebruikt voor skydiven stortte donderdag neer bij het vliegveld bij Örebro, 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Stockholm. Eerder werd gesproken over meerdere doden en een ernstige gewonde die naar het ziekenhuis was gebracht.