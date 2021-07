De Britse economie herstelt minder snel van de coronacrisis dan voorzien. De versoepeling van de coronamaatregelen waardoor horeca en bioscopen weer open mochten, hebben de economie zeker een impuls gegeven. Maar met name in de bouw en de verwerkende industrie bleven de prestaties achter bij de verwachtingen. Dat komt mogelijk door de problemen in de toeleveringsketen waar wereldwijd sprake van is.