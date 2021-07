Coronasituatie en G20-top centraal op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de G20-top en de ontwikkelingen rond het coronavirus. De vrees dat het economische herstel van de coronacrisis zal vertragen door de opmars van de Delta-variant zorgde donderdag voor forse verliezen op de aandelenmarkten. Tijdens de G20-top, die vrijdag in het Italiaanse Venetië begint, zal met name worden gesproken over het al dan niet invoeren van een minimum belastingtarief voor bedrijven. Eerder bereikten de landen van de G7 daarover al een akkoord op hoofdlijnen.