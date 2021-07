Talent naar de Top ziet: afspraak werkt bij halen vrouwenquotum

Organisaties en bedrijven die zich vast laten leggen op een doel om meer vrouwen te benoemen in de top, halen dat vaker. Die conclusie trekt Talent naar de Top op basis van de prestaties van de 276 organisaties die door de jaren heen waren aangesloten. Afgelopen jaar steeg het percentage vrouwen in de top bij die organisaties naar gemiddeld 32 procent. Zo’n twee derde van de aangesloten organisaties stelde meer vrouwen aan in topfuncties.