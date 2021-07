Bergkamp doet om 01.29 de lichten uit in de plenaire vergaderzaal

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft de lichten van de plenaire vergaderzaal om 01.29 uur uitgedaan en daarmee is het Kamergebouw voor minstens 5,5 jaar dicht. Kort daarvoor hamerde Bergkamp de laatste Kamerdag voor het zomerreces af, na stemmingen over moties die tot in de nacht duurden. De laatste motie aan bod was van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en ging over het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes. Na Bergkamps laatste hamerslag gaven Kamerleden elkaar een elleboogje of een boks, handen werden vanwege corona niet geschud.