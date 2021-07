In Maurik (gemeente Buren) is huis aan huis een brief bezorgd bij alle woningen in de straat waar een van de twee verdachten van de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries woonde. In de brief laat burgemeester Josan Meijers weten dat ze het begrijpt als mensen geschrokken zijn. Inmiddels is volgens haar de rust weergekeerd in het Gelderse dorp.