Het aantal jongeren dat in de Enschedese nachtclub Aspen Valley het coronavirus heeft opgelopen, is opnieuw gestegen. Er zijn 195 coronabesmettingen bekend die zijn opgelopen in de nachtclub op 26 juni. Naar schatting waren er zo’n 600 jongeren aanwezig die zaterdagavond. GGD Twente heeft de bron van de uitbraak nog niet kunnen vinden, zegt een woordvoerder.