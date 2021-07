Het politiebureau in Oss is donderdagmiddag enige tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding. De melding kwam rond 16.00 uur binnen. Zeer waarschijnlijk ging het om een valse melding, afkomstig van een verward persoon, aldus de politie op Twitter. De evacuatie is inmiddels beëindigd. Wel onderzoekt de politie het bureau nog uit voorzorg op „verdachte situaties”.