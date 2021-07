Het Amsterdamse stadsbestuur wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terugbrengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal ernstige ongelukken in het verkeer afneemt met 20 tot 30 procent. Het streven is dat in 2023 op de meeste wegen in de hoofdstad weggebruikers niet harder rijden dan 30 kilometer per uur.