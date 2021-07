De rechtbank in Utrecht heeft een 28-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij mishandelde op 1 januari twee bewaarders in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein, waar hij toen gedetineerd zat. Een van hen kreeg een pan hete olie in zijn gezicht gegooid en werd met een aardappelschilmesje drie keer in zijn rug gestoken.