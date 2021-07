De Europese Centrale Bank (ECB) mikt voortaan op een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Dat is de uitkomst van een herziening van de strategie die sinds januari vorig jaar werd uitgevoerd. De geldontwaarding mag een tijdje hoger of lager liggen, maar niet te lang. Ook gaat de centrale bank klimaatdoelstellingen expliciet meenemen in zijn beleid.