Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog steeds niet precies wat er misgaat bij het vastleggen van de gezette coronavaccinaties in het centrale register. „Er wordt nog onderzoek gedaan”, aldus een woordvoerster. Op dit moment staat volgens het RIVM zo’n 22 procent van de gezette prikken door huisartsen of in zorginstellingen nog niet in het register.