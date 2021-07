Meer dan de helft van de reizigers van de NS is terug in de trein. Door de coronapandemie nam het aantal mensen dat de trein nam in Nederland sterk af. Maar sinds de versoepeling van het reisadvies in mei is er weer een gestage stijging in het aantal reizigers waarneembaar. Toch lag het aantal mensen dat de trein nam vorige week nog altijd op slechts 53 procent van het aantal NS-reizigers in dezelfde week twee jaar geleden.