De gevluchte Turkse journalist Erk Acarer is woensdagavond op straat voor zijn huis in Berlijn aangevallen, vertelt hij zelf in een video op Twitter. Drie bewapende personen verwondden hem en dwongen hem te stoppen met schrijven. Het incident wordt onderzocht door een politieteam gespecialiseerd in politieke misdaden. Acarer wordt in Turkije vervolgd voor zijn kritische uitlatingen over de regering.