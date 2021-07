Afschot van duizenden grote hoefdieren op de Veluwe nodig

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) gaat in het seizoen 2021/2022 duizenden edelherten, damherten en wilde zwijnen afschieten op de Veluwe. Het afschot van de grote hoefdieren is nodig om de biodiversiteit en andere natuurdoelen in het grootste aaneengesloten natuurgebied van Europa te kunnen beschermen. De FBE heeft afspraken over het afschot gemaakt met grondeigenaren en grondgebruikers op de Veluwe, zegt FBE-secretaris Erik Koffeman.