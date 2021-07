De Hoge Raad oordeelde dinsdag dat de uitspraak van het gerechtshof tegen PVV-voorman Geert Wilders over zijn Marokkanen-uitspraak in stand blijft. Volgens het gerechtshof maakte Wilders zich in 2014 schuldig aan groepsbelediging door zijn aanhang tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag te vragen of ze „meer of minder Marokkanen” wilden. Nadat het publiek „minder, minder!” scandeerde, antwoordde Wilders: „Dan gaan we dat regelen.”